Погода в Петербурге будет портиться. Город ждет снежная неделя.

Если первый день ноября еще ожидается "плюсовым" и без осадков, то уже со среды в Петербурге начнется похолодание и пойдет снег. Синоптики обещают 2 ноября до -2 градусов, осадки - во второй половине дня и усиление ветра до 12 м/с.

До конца недели температура воздуха будет удерживаться на уровне от +2 до –1 градуса днём, ночью столбик термометра будет опускаться до –2...–3 градусов.

Снег в городе ожидается до конца недели - временами обложной, временами - ливневый.

По прогнозам синоптиков, погода не изменится и в течение следующей недели: в понедельник и вторник также ожидается снег.

Автомобилистов предупреждают о непогоде и просят быть предельно бдительными на трассах Петербурга и Ленобласти.