После 2100 года Нью-Йорк уйдёт под воду. К такому выводу пришли американские учёные, опубликовавшие свои исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Ратгерский университет. По их словам, в XXII веке в Нью-Йорке будут происходить наводнения в 17 раз чаще, чем в настоящее время. К этому будут приводить тропические циклоны наподобие урагана Сэнди. Учёные пришли к таким выводам, проанализировав данные метеорологических наблюдений, геологические материалы и...