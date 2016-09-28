Для чего это нужно?

На новом «кольце» есть переходы, где по одному-два километра люди идут пешком, а это решение поможет увеличить скорость в среднем в три раза, с 20 до 5–7 минут. И никто не будет даже замечать этого большого расстояния.

Когда эти пункты проката появятся?

Сейчас проект проходит экспертизу, ещё нужно решить вопросы об интеграции в городскую транспортную систему, здорово было бы сделать проезд по карте «Тройка». Но надеемся, на одной из станций до конца года будет запущен пилотный вариант. Мы будем измерять там пассажиропотоки и другую статистику, а через месяц закроемся для анализа данных.

Что ещё включает ваш проект?

Пункты проката на парковках. Люди часто паркуются далеко от нужных мест, а на самокате они смогут сократить время в пути, в том числе и всей семьёй. Также – любые места в центре Москвы, в которые доступ для автомобилей закрыт. В центре сделаны прекрасные тротуары и многим хочется иногда посмотреть Москву не пешком, а на транспорте, но, допустим, не на велосипеде. Потому что у самоката есть преимущества: некоторые весят всего пять килограммов и в метро с ними легко пускают. В кафе и торговых центрах они тоже не вызывают агрессии.

Какие есть планы на будущее?

В Москве 5 тысяч остановок метро и другого общественного транспорта. С каждой люди выходят и идут в среднем два километра пешком до места, которое им нужно. Каждая остановка генерирует примерно 10 популярных мест. Получается 50 тысяч потенциальных мест, куда можно установить автоматы для выдачи самокатов в прокат. Но это план примерно на пять лет. И никто не говорит, что все эти пункты должен купить и установить город. Город может сделать это на основных транспортных узлах, а бизнес – владельцы кафе, ресторанов, торговых центров – сами захотят поставить эти "станки" у своих дверей, чтобы люди не шли пешком, а ехали к ним.









