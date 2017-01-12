Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины рядом с железнодорожными путями перегона «Ржевка – Пост Ковалево» Ленинградской области. Об этом сообщает 12 января пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной версии мужчина 1975 года рождения получил общее обморжение тела, из-за чего и скончался возле железнодорожных путей. Тело направлено на экспертизу на установление причин смерти.

После установления всех обстоятельств происшедшего и проведения следственных мероприятий, этому трагическому случаю будет дана правовая оценка.