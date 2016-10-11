Сегодня – 11 октября, памятник Иосифу Сталину появился на автостоянке, которая расположена у торгового центра Архангельска. Коммунисты в скором времени собираются поставить его в одно из знаковых мест северного города – на Троицком проспекте или напротив площади Мира. Однако городские о областные чиновники противятся этому.

Как заявили активисты, временно поставить монумент на автостоянке пришлось из-за того, что она с круглосуточной охраной и вандалы не смогут его испортить. И хотя он замотан целлофаном, к нему уже принесли первые цветы, передаёт местный портал news29.ru.

А вот глава Архангельской области Игорь Орлов, как и мэр Архангельска, не раз выступали против установки памятника советскому вождю. Местные жители вообще советуют почитателям Сталина устанавливать его бюсты у себя дома и "биться о них лбами". Они заявили, что обязательно снесут памятник, если он все же появится в городе.

Напомним, в середине сентября злополучный монумент был установлен в Сургуте. Но на днях его демонтировали по решению комиссии администрации города.

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