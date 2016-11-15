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На острове Новая Голландия в Петербурге откроется ледовый каток

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Прокатиться на коньках горожане смогут и в плюсовую температуру

Обновлено : Сегодня 17:41
- Опубликовано : Сегодня 15:34

Большой каток под открытым небом, способный за сеанс принять до 300 человек, откроется на острове Новая Голландия 19 ноября. Благодаря системе охлаждения натуральный лёд выдерживает даже плюсовую температуру - горожане смогут кататься на коньках, даже если на улице +10 градусов по Цельсию.

- Каток будет находиться на месте газона, перед сценой, будет проходить зимняя программа мероприятий, - рассказали Metro в пресс-службе проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

На лёд можно будет приходить со своими коньками или же воспользоваться прокатом, расположенным рядом с полем. От этого будет зависеть стоимость одного сеанса. Для пенсионеров и учащихся действуют дополнительные скидки.

Каждый сеанс длится один час. В перерывах между ними поверхность будут чистить и выравнивать. Посетители тем временем смогут воспользоваться кофейной и чайной станцией. Поле в вечернее время подсветят концертным светом, а маленьким посетителям помогут правильно кататься инструкторы и аниматоры.

В день открытия, 19 ноября, в качестве специальных гостей выступит cover band из Нью-Йорка Hudson Project. 11 музыкантов сыграют каверы на сцене острова с небольшим перерывом в 17.00, 18.30 и 20.00.

В ближайших планах парка – открытие Новогоднего базара и Мастерских Деда Мороза, которые будут работать с середины декабря до конца новогодних каникул.

Самый большой каток в Удельном парке

Ещё один парк под открытым небом готов будет принять горожан в первой декаде декабря. Пока точные числа назвать затруднились из-за непостоянной погоды. Как рассказали Metro организаторы, лёд выдерживает температуру воздуха до +5 градусов. Поэтому небольшие оттепели в декабре не отразятся на работе парка.

- Но, конечно же, вряд ли каток будет открыт, если будет идти дождь, - отметили организаторы. - При плюсовой температуре будем смотреть по обстановке.

Массовые катания в Удельном парке с декабря будут проводиться по пятницам, субботам, воскресеньям. Дневной сеанс с 13.00 до 16.00; вечерний сеанс с 17.00 до 21.00. Со своими коньками выход на лёд дешевле и не ограничено временем сеансов.

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