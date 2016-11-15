На острове Новая Голландия в Петербурге откроется ледовый каток

Большой каток под открытым небом, способный за сеанс принять до 300 человек, откроется на острове Новая Голландия 19 ноября. Благодаря системе охлаждения натуральный лёд выдерживает даже плюсовую температуру - горожане смогут кататься на коньках, даже если на улице +10 градусов по Цельсию.

- Каток будет находиться на месте газона, перед сценой, будет проходить зимняя программа мероприятий, - рассказали Metro в пресс-службе проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

На лёд можно будет приходить со своими коньками или же воспользоваться прокатом, расположенным рядом с полем. От этого будет зависеть стоимость одного сеанса. Для пенсионеров и учащихся действуют дополнительные скидки.

Каждый сеанс длится один час. В перерывах между ними поверхность будут чистить и выравнивать. Посетители тем временем смогут воспользоваться кофейной и чайной станцией. Поле в вечернее время подсветят концертным светом, а маленьким посетителям помогут правильно кататься инструкторы и аниматоры.

В день открытия, 19 ноября, в качестве специальных гостей выступит cover band из Нью-Йорка Hudson Project. 11 музыкантов сыграют каверы на сцене острова с небольшим перерывом в 17.00, 18.30 и 20.00.

В ближайших планах парка – открытие Новогоднего базара и Мастерских Деда Мороза, которые будут работать с середины декабря до конца новогодних каникул.