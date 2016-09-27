Утром во вторник, 27 сентября, очевидцы сообщили о пожаре в Приморском районе города, рядом со зданием, где находится местное ЖЭУ.

- На Ольховой, 18 сгорела машина, к сожалению марку не скажу, не видно из-за ЖЭКа. Пожарные на месте, - подписали фото очевидцы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 10:48. На улице Ольховая у дома 18 горела машина.

- В автомобиле марки "ГАЗель" сгорели сгораемые части, - сообщает пресс-службе ведомства. - В 11:02 пожар ликвидирован.

- Около 11.00 на Ольховой улице на ходу загорелась гружёная "Газель". Водитель успел остановить автомобиль и покинуть его, - уточняют очевидцы. - Быстро прибывшие пожарные потушили автомобиль. Пострадавших нет.