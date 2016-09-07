Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», труп семиклассника школы №532 нашёл примерно в 17:30, 6 сентября, в квартире на Синявинской улице, 22, отец мальчика.

Криминалисты зафиксировали у подроста ранение головы. Рядом с бездыханным телом лежал гладкоствольный самозарядный карабин «Вепрь-12». 

Правоохранители выяснили, что ружье принадлежало 45-летнему отцу погибшего парня. 

По данным «Фонтанки», в коммунальной квартире полицейские также нашли текст, написанный на бумаге и напоминающий предсмертную записку. 

Следователи пока не спешат делать выводы и не исключают, что причиной смерти школьника могло стать неосторожное обращение с оружием.