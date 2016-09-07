Жители Выборгского района Петербурга пожаловались в среду, 7 сентября, в социальных сетях на страшный шум ночью рядом с домом №145 по проспекту Энгельса. – У клуба «Кардинал» на Энгельса всю ночь стреляли, – написал один из местных жителей в паблике «ДТП и ЧП/Петербург». По словам других свидетелей, к зданию клуба в ночи подъехала машина скорой помощи. Позднее выяснилось, что ночная стрельба была связана не с криминальными разборками, а со съемками сериала. Предположительно, речь шла о...