В Василеостровском районе Петербурга автомобиль сбил ребёнка на самокате, который переходил дорогу по пешеходному переходу. 4-летний мальчик госпитализирован с тяжёлыми травмами, пишет "Водитель Петербурга".

Авария произошла в 18.10 у дома № 26 по улице Одоевского. Автомобиль марки Hyundai Grand Starex сбил 4-летнего ребёнка на самокате, который переходил дорогу по зебре вместе со своей матерью. При столкновении ребёнок получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован.

На место аварии срочно прибыла машина скорой помощи и сотрудники ДПС.

Очевидцы рассказали, что женщина переходила дорогу с двумя детьми. Младший был в коляске, а старший уехал немного вперёд и попал под машину. Когда ребёнка грузили в машину к врачам, голова мальчика была в крови, а на дороге валяется его самокат и обувь. Фотографии с места происшествия появились в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пассажир виновника аварии рассказал, что водителя ослепило солнце.