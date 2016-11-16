Московское правительство приоткрыл о завесу тайны и показало, каким будут выглядеть столичные улицы на новый год. На Кутузовском проспекте у Триумфальной арки установят сани деда мороза, как будто сделанные изо льда. На самой Поклонной горе неподалёку "вырастет" ель в сине-голубых тонах. Похожую поставят у здания ТАСС на бульваре.

Общий фирменный рождественский стиль будет перекликаться с итальянскими узорами. Так будут оформлены световые инсталляции на Тверской площади, плакаты, огромные цифры 2017, а также праздничные стикеры.

В ближайшие недели установят 35 оригинальных ёлок. Самая высокая городская ель — 25 метров — появится на Лубянской площади. Необычное праздничное дерево появится и у Храма Христа Спасителя – его украсят светящимися ангелами.

– Концепция ещё окончательно не утверждена, мы ждём решения, – рассказали Metro в комплексе городского хозяйства Москвы. – Точная дата, когда украшения появятся на улицах горда, неизвестна.