Очевидцы сообщили, что на Новороссийской улице, между улицей Карбышева и Институтским проспектом, 1 ноября автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Информация и фото с места происшествия появились в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".
По словам очевидцев, под колеса автомобиля попал мальчик лет 8-10. Ребенок жив, уточняют свидетели. Ему оказана медицинская помощь.
Кроме того, уточняется, что ребенок выбежал на пешеходный переход на Новороссийской улице.
- Два мальчика стали переходить, с их стороны все машины стояли в пробке в сторону Энгельса, и один (которого сбили) бегом побежал через пешеходный переход, - пишут очевидцы.