Новая пластиковая банкнота появилась в Британии: на ней изображён экс-премьер Уинстон Черчилль. Купюра номиналом в пять фунтов стерлингов первоначально будет доступна лишь в нескольких банках, прежде чем поступит в массовый оборот. Она выполнена из более прочного материала и будет более устойчивой к изнашиванию. Об этом сообщает BBC.

Первыми городами, в которых жители увидят новые деньги, станут Лондон, Манчестер, Бирмингем, Лидс, Кингстон-апон-Халл и Кардиф.

Также стоит отметить, что лишь семь процентов всех британских банкоматов выдают купюры номиналом в пять фунтов. Поэтому желающим придётся обратиться в отделения самостоятельно, если они хотят получить новые деньги.

Пятифунтовая банкнота стала первой пластиковой купюрой Британии.