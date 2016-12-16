В программе "Ночи пожирателей рекламы" 17 декабря будут продемонстрированы новинки рекламного искусства с участием звезд мировой величины.

Большую часть программы займут ролики с такими легендами как Уиллем Дефо и Мэрилин Монро для Snickers, неунывающим Мистер Бином и маппет-шоу. Также можно будет увидеть Йоду, рекламирующего навигатор, а Дэвид Бекхэм представит марку H&M.

Основная тема этого года - наша планета и экология. Зрители увидят, как лучшие сценаристы разных стран раскрывают мировые проблемы, показывая противоречивые стороны развития прогресса и цивилизации.

В конце шоу по итогам голосования звездного жюри и зрителей будет выбран лучший ролик, который откроет «Ночь пожирателей рекламы» в России в следующем году.

Состоится мероприятие 17 декабря с 23:00 до 6:00 в БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург, Лиговский пр. 6).