В центре Петербурга утром в субботу, 10 сентября, под колёса авто попала пожилая женщина. От полученных травм пенсионерка скончалась до прибытия медиков.

"Еду с работы, а тут такое, сбили человека на пешеходном переходе, насмерть, на месте скорая и ДПС", - подписали фото очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург".

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на Невском проспекте у дома 140. За рулём Volga Siber был мужчина 1976 года рождения. Он сбил женщину 1934 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.