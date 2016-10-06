В Центральном районе Петербурга вечером 5 октября спасатели тушили Volkswagen на Набережной реки Мойки. Фото с места происшествия очевидцы выложили в Сеть и отметили, что произошло самовозгорание: машина стояла припаркованная.

На пульт дежурного "01" сообщение о пожаре поступило в среду, 5 октября, в 20:15. У дома 16 на Набережной реки Мойки горел автомобиль марки "Volkswagen". В результате полностью выгорел салон.

- В 20:33 пожар ликвидирован, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар ликвидировали 2 единицы техники МЧС и 10 человека личного состава.