Сотрудники районной полиции выявили бордель, который размещался в одной из квартир жилого дома на набережной реки Фонтанки. К административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) привлечены 7 женщин в возрасте от 24 до 33 лет.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу, сотрудники отдела исполнения административного законодательства вместе с полицейскими из 78-го отдела выявили факт предоставления услуг сексуального характера за денежное вознаграждение в одной из квартир дома 40 на набережной реки Фонтанки.

Женщин, которые находились по указанному адресу, доставили в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении.