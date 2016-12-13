В Петербурге начался капитальный ремонт участка набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонтные работы будут проводиться на участке набережной Фонтанки от Обуховского моста до спуска у дома №112 по левому берегу.

В рамках капремонта будут демонтированы перильное ограждение, тротуарные плиты, гранитная облицовка и старое свайное основание стенки набережной. Кроме того, рабочие переустроят инженерные коммуникации и соорудят новое свайное основание.

На набережной также отреставрируют гранитную облицовку стенки, гранитные тротуары и тумбы, перильное ограждение. Завершится ремонт дорожными работами и благоустройством территории.

Стоит отметить, что последний раз на участке набережной Фонтанки от Обуховского моста до спуска у дома №112 по левому берегу капитальный ремонт проводили в 90-х годах.