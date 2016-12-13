В Петербурге начался капитальный ремонт участка набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Ремонтные работы будут проводиться на участке набережной Фонтанки от Обуховского моста до спуска у дома №112 по левому берегу.
В рамках капремонта будут демонтированы перильное ограждение, тротуарные плиты, гранитная облицовка и старое свайное основание стенки набережной. Кроме того, рабочие переустроят инженерные коммуникации и соорудят новое свайное основание.
На набережной также отреставрируют гранитную облицовку стенки, гранитные тротуары и тумбы, перильное ограждение. Завершится ремонт дорожными работами и благоустройством территории.
Стоит отметить, что последний раз на участке набережной Фонтанки от Обуховского моста до спуска у дома №112 по левому берегу капитальный ремонт проводили в 90-х годах.
Во время капитального ремонта на набережной Фонтанки будут действовать ограничения движения по чётной стороне от Московского проспекта до Державинского переулка. Чиновники призвали петербуржцев быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.