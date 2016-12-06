На Мурманской трассе у Разметелево ДТП с большегрузами утром 6 декабря перекрыло дорогу "намертво". Об этом сообщают очевидцы. По предварительным данным, около 7 утра вторника столкнулись фура и две "Газели". Причиной ДТП могла стать очень скользкая дорога.

"ДТП - фура и две "Газели" на Мурманском шоссе - не доезжая заправки "BP" в сторону Разметелево - дорога полностью перекрыта, пробка начинает собираться", - сообщили свидетели аварии. По неподтвержденным данным, в ДТП также пострадал автомобиль Daewoo Matiz красного цвета. Информация о пострадавших уточняется.

Сообщается, что из-за аварии движение от кольцевой в сторону Ленобласти по Мурманской трассе заблокировано.

"Гаишники перекрыли съезды с кольца на Мурманку", - уточняют автомобилисты, - Сочувствую всем, кто в область стоит.... Ребят, это реально ужас..."

Движение по трассе "Кола" начали восстанавливать лишь после 9 часов утра вторника.

Водители отмечают, что из-за любопытных автомобилистов, которые "глазели" на аварию и делали фото, образовалась пробка по Мурманке и в обратном направлении - в сторону города.