На Моспочтамте появился ящик для писем Деду Морозу, теперь главному новогоднему персонажу можно отправлять письма с пожеланиями.

"Ежегодно традиционно в преддверии Нового года 1 декабря на Моспочтамте мы устанавливаем специальный ящик для писем Деду Морозу, – приводит слова представителя пресс-службы макрорегиона Москва филиала ФГУП "Почта России" Людмила Хука АГН "Москва". – То есть все желающие в течение месяца могут приносить свои письма и бросать сюда. Это делается для того, чтобы поддержать традицию, потому что для детей это волшебный ритуал".

Она уточнила, что выемка писем будет производиться ежедневно. Все письма проверяются сотрудниками почты, чтобы был указан правильный адрес отправителя и получателя в Великом Устюге, индекс, наличие марки.

Хука также добавила, что ящик для писем будет работать до 31 декабря, но как правило традиционно его еще оставляют до 9 января на все дни новогодних каникул.