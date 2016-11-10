В четверг, 10 ноября, москвичей ждёт экстремальная погода: снег, ветер, гололёд и снежные заносы. Так циклон принёс в центральную часть России новую порцию осадков. По прогнозам синоптиков, начавшийся снегопад позже перейдёт в дождь и дороги станут просто катком.

Радует лишь то, что к вечеру температура поднимется и лёд начнёт таять. Но ветер усилится.

Температура в городе составит ноль – плюс 2 градуса, по области будет от минус 3 до плюс 2. Ветер юго-восточный, местами с порывами до 17 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что жителей Москвы и области 10-11 ноября ждёт "снежный апокалипсис": за эти дни выпадет минимум треть месячной нормы осадков.

Власти столицы просят водителей оставить машины дома и пересесть на общественный транспорт.

"В крайнем случае за рулём сегодня нужно быть предельно внимательным и не нарушать скоростной режим", – советуют в транспортном комплексе Москвы.