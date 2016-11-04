Открывшаяся 4 ноября станция "Зорге" стала 30-й в составе Московского центрального кольца (МЦК). Пропускная способность станции - 3,5 тысячи человек в сутки, передаёт ТАСС.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, пересадочный узел "Зорге" будет одним из крупных на МЦК. 200-метровый надземный пешеходный переход соединил два густонаселённых района — Хорошёвский и Хорошёво-Мнёвники. В настоящее время там проживают около 240 тысяч человек.

Со станции "Зорге" пассажиры могут выйти на разные стороны железной дороги, на улицы Зорге и Маршала Бирюзова.

По информации департамента транспорта, ежедневно МЦК пользуется более 200 тысяч человек. Среди самых популярных станций — «Лужники», «Балтийская», «Владыкино», «Кутузовская», «Измайлово» и «Шоссе Энтузиастов», они интегрированы с метрополитеном.