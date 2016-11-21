На Морской набережной в Петербурге сотрудники полиции закрыли подпольное казино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В ходе проверки в Василеостровском районе полицейские выявили факт организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Организатор подпольных азартных игр для обеспечения доступа к игорному оборудованию использовал систему смс-оповещения.

Злоумышленника задержали.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр", - отметили в пресс-службе ведомства.

Организатор подпольного казино на Морской набережной помещен под домашний арест.