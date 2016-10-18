Сначала на 62-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги столкнулись три фуры. Одна из них опрокинулась и пробила отбойник дороги. Для устранения последствий аварии было частично перекрыто движение на данном участке трассы.

В полиции заявили об одном пострадавшем, который был госпитализирован, передает Интерфакс. Причины аварии устанавливаются.

Чуть позже в районе пересечения МКАД и Новорижского шоссе произошло другое столкновение грузовиков: в аварию попали грузовик марки Freightliner и мусоровоз на базе автомобиля ЗИЛ.

“В этой аварии обошлось без пострадавших. Мусоровоз удалось вновь поставить на колеса и движение транспорта осуществляется в обычном режиме”, – рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.