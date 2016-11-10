На улицах нескольких городов США прошли многотысячные митинги и демонстрации протеста против избранного 45-го президента США Дональда Трампа.

В Нью-Йорке протестующие несли таблички с лозунгами "Трамп не мой президент!", "Дональд, уходи!" и другими. Эти же фразы люди выкрикивали и на митинге у Юнион-сквер в Нью-Йорке, где стартовал марш недовольных, сообщает телеканал NBC New York. Позже демонстранты прошли маршем к небоскребу Trump Tower.

Возле здания Trump Tower в пикете приняла участие и певица Леди Гага — она встала на подножку грузовика с баннером со словами: «Любовь побеждает ненависть» («Love trumps hate»). Леди Гага призывала голосовать за Хиллари Клинтон в рамках предвыборной кампании. Добавим, в Вашингтоне и Нью-Йорке большинство жителей проголосовало за соперницу Трампа.

Акции против победы Трампа на выборах также прошли в Бостоне, Филадельфии и в Вествуде в Калифорнии. Там более 200 студентов перекрыли автомобильную дорогу. Была информация о том, что в городе начались поджоги.

В протесте в Вашингтоне против избрания Трампа приняли участие около тысячи человек, среди которых было много студентов. Протестующие, выкрикивая «Сойдите с тротуаров на улицы!», призывали прохожих присоединиться к их акции. Несколько кварталов в центре американской столицы были окончательно перекрыты для движения автотранспорта.

В Портленде, штат Орегон, около 200 человек (в основном студенты) перекрыли шоссе.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканский кандидат одержал победу на выборах президента США набрав 290 голосов, Хиллари Клинтон – 232.

В ходе выборной кампании Трамп неоднократно подвергался критике за негативные высказывания в адрес мексиканских иммигрантов и мусульман. Его обвиняли в расизме и сексизме.