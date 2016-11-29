Завершился столичный этап общероссийского отборочного тура международного чемпионата по интеллектуальным играм Red Bull Mind Gamers. Команды по четыре человека должны были пройти квест на сообразительность, логику и смекалку, чтобы выбраться из таинственного куба.

Долгое время лидировала команда из Воронежа Bober named Anton, но в последние часы её обошли москвичи Николай Катков, Александр Саликов, Максим Гончаров и Егор Фомин, которые назвали свою команду «Синячок». Они прошли все задания за 10 минут 35 секунд и 507 миллисекунд. Ребята признались, что целенаправленно готовились несколько недель, решая головоломки на сайте турнира.

Кстати, из 225 команд в отведённые для прохождения квеста 20 минут уложились только 94. Не управилась вовремя и четвёрка участников, среди которых был репортёр Metro.

Победители российского национального отбора представят страну на мировом финале в Будапеште в марте 2017 года. Там пройдёт уникальный квест в дополненной реальности. В Венгрии ребята обещают показать русскую смекалку и интеллект.

– Несмотря на название команды, силы оцениваем трезво, – смеётся участник группы «Синячок» Николай Катков. – Будем стараться победить!