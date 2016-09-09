ДТП на КАД произошло днём 9 сентября. "Жигули" врезался в отбойник. По словам очевидцев, в результате ДТП некоторое время было затруднено движение транспорта.

"ДТП на КАД, - подписали фото очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург". - От Софийской к Московскому шоссе. Актуально на 14.30".

Как сообщают очевидцы, после аварии на КАД за пострадавшими прилетел вертолёт. Но, как оказалось, госпитализация на воздушном транспорте не потребовалась.

Пострадавшую в аварии женщину доставили на машине скорой помощи. По предварительной версии, у неё диагностировали ушибы головы и руки. О других пострадавших не сообщается.