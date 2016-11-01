С сегодняшнего дня, 1 ноября, на Московском центральном кольце начинает работать остановочный пункт "Коптево". Его торжественно открывают в 14:00, сообщает пресс-служба МЖД.

Новая платформа МЦК находится на границе районов Коптево и Головинский. Предполагается, что в первую очередь она облегчит жизнь жителям этих районов и всем, кто работает в окрестностях.

Напомним, что поезда "Ласточка" курсируют по МЦК ежедневно с 05:45 до 01:00.

В будние дни в часы пик поезда приходят каждые 6 минут и каждые 12 минут в остальное время.

В выходные и праздничные дни с 13:00 до 18:00 поезда тоже идут с интервалом в 6 минут.

Движение поездов осуществляется ежедневно с 05:45 до 01:00.



Справка

До конца 2016 года в Москве должны открыться еще два остановочных пункта МЦК — Зорге и Панфиловская.

Всего к этому времени будет работать 31 остановка.