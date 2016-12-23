Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на проспекте Маршала Жукова в Петербурге эвакуировали машины.

- Прорыв горячей воды напротив дома на Жукова 26/ 16, с 6 утра кричат об опасной зоне и эвакуируют машины, - написали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/Санкт-Петербург".

- Пару лет назад (примерно) видела, как две машины наполовину ушли под землю около этого дома, - отмечает подписчица паблика.

На месте прорыва теплосети на проспекте Маршала Жукова ведутся работы. Сколько домов затронуло отключение водоснабжения пока неизвестно.