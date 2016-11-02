Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса метеорит необычной яйцеобразной формы, предположительно, из железа и никеля. Об этом в среду сообщает Universe Today.

– Недавно камера Curiosity сфотографировала объект, похожий на мяч из сплавившегося металла. Получивший название "Egg Rock". Этот объект был определён как маленький метеорит, скорее всего состоящий из никеля и железа, – говорится в сообщении.

Найденный метеорит отличается от множества остальных своей округлой формой и почти идеально гладкой поверхностью с глубокими бороздками.

Отмечается, что впервые марсоход заметил необычный метеорит 28 октября 2016 года. Химический анализ на основе собранных аппаратом данных показал, что метеорит состоит из металла, что объясняет его оплавившуюся поверхность.

По версии старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Владимира Сурдина, найденный объект может быть осколком Сихотэ-Алинского метеорита, упавшего на территорию СССР в 1947 году.

– На Марсе метеориты на каждом шагу. Рядом с Марсом проходит главный пояс, и они периодически на планету "сыпятся". Атмосфера у неё такая, чтобы затормозить, но не разрушить метеорит, – приводит слова Сурдина РИА Новости.