Фонтан на Манежной площади в Петербурге утром 7 сентября "накрылся" шапкой белой пены. В воду, скорее всего, была вылита пенящаяся жидкость. Теперь специалистам нужно будет отключить фонтан, слить всю воду и промыть оборудование.

"Специалисты по эксплуатации фонтанов прибыли на адрес к 10 часам, - рассказали Metro в пресс-службе Водоканала в среду около полудня. - На некоторое время фонтан в Ново-Манежном сквере прекратит свою работу. Необходимо слить воду из оборотной системы фонтана, промыть все оборудование и снова наполнить чашу фонтана".

На какое время будет отключен фонтан, пока не известно.

Сотрудники Водоканала вновь обратились к горожанам с просьбой бережно относиться к городским фонтанам. Попадание пены в насосы может их повредить и тогда фонтан надолго прекратит свою работу.