В Центральном районе Петербурга действовал притон для занятий проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

- Сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УМВД России по Центральному району выявили факт организации притона для занятий проституцией в одной из квартир жилого дома 44 на Лиговском проспекте, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В квартире на Лиговском полицейские обнаружили четырёх женщин, оказывавших сексуальные услуги за деньги.

Представительницы древнейшей профессии были доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).