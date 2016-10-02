Инцидент произошел возле кафе "Золотая рыбка" на Лиговском проспекте около часа ночи 2 октября.

В ходе возникшего конфликта уроженец Киргизии 28 лет был обстрелян из травматического пистолета. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован в Мариинскую больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом черепа и другие травмы.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и участников конфликта.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.