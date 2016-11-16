В результате ДТП на пересечении Курской улицы и Лиговского проспекта автомобиль "Фольксваген" вылетел на тротуар, сообщили 16 ноября очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

В ДТП на Лиговском столкнулись "Вольво" и "Фольксваген", который в результате аварии врезался в крыльцо аптеки, расположенной на углу дома.

Информации о пострадавших в ДТП на Лиговском нет. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

Как отмечают подписчики в соцсети, многострадальное крыльцо аптеки на пересечении Курской улицы и Лиговского проспекта уже не раз принимало на себя удары "гонщиков", вылетающих на тротуар в этом месте.

- Все-таки крепкое крылечко у аптеки, уже столько ударов на себя приняло! – пишут пользователи.

- Было даже: на крыльцо влетали так, что люди выйти из аптеки не могли.