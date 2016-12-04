В Ленобласти ожидается метель, мокрый снег и сильный ветер.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, в первые три дня новой недели, с 5 по 7 декабря, на регион обрушится снежная буря.

Три дня в Ленобласти будет идти мокрый снег. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а в прибрежных районах - 23 м/с.

В МЧС предупредили о налипании мокрого снега, гололедице, снежных заносах и накате на дорогах.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, в ближайшие три дня повысится вероятность ДТП, а также происшествий в системах ЖКХ и энергосистемах.

Петербуржцам советуют соблюдать осторожность при передвижении по улицам в гололед. Рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций, а также остерегаться нависшего снега и сосулек и держаться на безопасном расстоянии от стен зданий.