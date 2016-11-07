Теплотрассу прорвало ночью 7 ноября на юго-западе Петербурга. Как сообщают жители домов на Ленинском проспекте, из-за прорыва трубы у дома №100, дорогу заволокло паром.

"На Ленинском проспекте прорвало трубу с горячей водой, объезд по крайней левой полосе осторожно, прорыв рядом с "Максидомом" в сторону кольца", - сообщили очевидцы, - Ехали как ежи в тумане! Утром там будет каток".

Местные жители уже сообщают об остывших батареях в квартирах на пр. Маршала Жукова и на пр.Ветеранов.

"Остались без отопления (пр.Ветеранов) холодно", - пишут в соцсетях горожане, - У нас местный предводитель "объяву" повесил, что воды не будет до 21-45. Такая вот точность.. "

Жители юго-запада сообщают, что прорывы труб на участке Ленинский проспект/пр.Маршала Жукова случаются регулярно.