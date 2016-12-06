На Курляндской улице в Петербурге 5 декабря трое неизвестных отобрали у бизнесмена сумку с деньгами и скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

В полицию Адмиралтейского района обратился генеральный директор коммерческой организации. 42-летний петербуржец заявил, что около половины пятого утра у дома №20 на Курляндской улице на него напали грабители.

Применив физическую силу, злоумышленники отняли у бизнесмена сумку, в которой находились документы и деньги, принадлежащие фирме.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Полиция принимает меры к розыску и задержанию злоумышленников, - отметили в пресс-службе.