Урна с прахом Фиделя Кастро была захоронена на кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго-де-Куба, сообщает NBC News. Лидера кубинской революции похоронили рядом с мавзолеем национального героя страны Хосе Марти.

Как заявил ранее брат Фиделя Рауль Кастро, церемония должна пройти скромно. Прямую трансляцию похорон телевидение страны не вело. Кортеж с урной сопровождали тысячи кубинцев. В стране продолжается национальный траур.

Фидель Кастро — кубинский революционер и политический партийный деятель. С начала 1950-х принимал активное участие в революционной деятельности в стране, став лидером движения. Руководил Кубой с 1959 по 2011 год, когда из-за состояния здоровья его сменил родной брат Рауль Кастро. Лидер кубинской революции скончался 25 ноября на 91-м году жизни.

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