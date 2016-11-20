На Кронштадтской улице в Кировском районе Петербурга утром 19 ноября произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

На фото с места происшествия видно, что кипяток разлился по трамвайным путям и проезжей части. Улицу заволокло паром.

Как сообщает Life со ссылкой на пресс-службу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", дефект был выявлен на трубопроводе диаметром 800 мм. По нормативу на его устранение отводится 24 часа.

В результате аварии жители пяти домов остались без тепла. Отопление в дома на время ремонта подаётся по резервной схеме.

Напомним, что неделю назад на Кронштадтской улице также произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, движение было остановлено на несколько часов. Из-за аварии автомобиль провалился в яму передними колесами.

После прорыва трубы машина провалилась передними колёсами в яму в Петербурге (подробнее)