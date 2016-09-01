Первый день кинофестиваля в Венеции-2016 собрал на красной дорожке главных героев - членов жюри большого ежегодного киносмотра. Свои лучшие наряды продемонстрировали звездные красавицы, которых в этом году в жюри кинофестиваля большинство.

Кьяра Мастрояни выбрала максимально закрытый скромный наряд, без декольте и вырезов. Главным украшением дочери Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни стали шикарные волосы и очаровательная улыбка.

Джемма Артертон тоже выбрала черный цвет - длинное платье на бретелях. Явно выделялась среди членов жюри, пожалуй, только немецкая актриса Нина Хосс в ярком платье с сочным цветочным принтом.

Актриса Эмма Стоун на красной дорожке первого дня кинофестиваля в Венеции появилась в блестящем серебристом платье, подчеркивающем обаяние актрисы. Эмма Стоун представила на открытии фестиваля фильм, в котором сыграла главную роль. Это мюзикл La La Land американца Дэмьена Шазелла.

Были на красной дорожке Венецианского кинофестиваля и более откровенные наряды - актриса и модель из Эквадора Франческа Киприани выбрала прозрачное белое платье с подолом из перьев и шикарным декольте, которое выгодно подчеркивало пышную грудь красотки, а аргентинская певица Лола Понсе - шорты, которые прикрывала прозрачная юбка-колокол.

Кинофестиваль в Венеции-2016 продлится до 10 сентября. Всего на Венецианском кинофестивале покажут 55 фильмов. В программе конкурса - 20 картин. Россию в этом году в очередной раз представит режиссер Андрей Кончаловский с картиной «Рай», которая рассказывает об ужасах Второй мировой войны на примере жизни простых людей.

В отдельную программу «Венецианская классика» вошли две ленты — «Очи черные» Никиты Михалкова и «Сталкер» Андрея Тарковского.

Жюри кинофестиваля в Венеции в этом году возглавляет английский режиссер Сэм Мендес. Перед стартом просмотров он рассказал, что не будет обращать внимания на прошлые заслуги участников конкурса.

Венецианский кинофестиваль-2016 открывается: звёздные гости, программа, новшества