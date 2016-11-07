Сегодня, 7 ноября 2016 года, на Красной площади в Москве прошёл парад, посвящённый 75-ой годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года. Об этом в понедельник сообщают "Вести".

Именно в этот день в 1941 году на главной площади страны состоялся парад в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Прямо с него солдаты отправлялись на фронт, чтобы защищать нашу страну.

В сегодняшнем параде была задействована боевая техника времён войны: танк Т-34, "Катюши" и полуторки.

В параде 7 ноября 2016 года приняли участие около 5 тысяч военнослужащих, кадетов, суворовцев и кавалеристов президентского полка – все они были одеты в форму образца 1941 года.

С 75-ой годовщиной легендарного парада всех зрителей и участников парада поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, парад 7 ноября – особая дата в истории Великой Отечественной войны.

– Он длился чуть более часа, но по силе своего воздействия на моральный дух нашего народа не имел равных, – сказал он, отметив, что "именно этот парад вселил уверенность в том, что враг будет разбит".



