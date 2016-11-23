Архитектурный совет Москвы одобрил проект реконструкция дома номер пять на Красной площади. В здании Средних торговых рядов, которое в советское время было известно как Второй дом Министерства обороны, а последние годы часто было закрыто от взглядов горожан баннерами, разместится новое выставочное пространство Музеев Московского Кремля.

– Я рад, что проект с такой сложной судьбой, наконец, обрел понятную структуру. Крайне важной идеей, озвученной членами Архсовета, стала открытость этого здания городу, при том, что, с другой стороны, здесь есть контраст оживленного пространства Красной площади и более камерного пространства музея, – заявил на заседании главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. – Всё это является хорошей комбинацией свойств и качеством этого проекта, которое внушает надежду что место, долгое время пребывавшее в строительных лесах, наконец-то, будет успешно реализовано.

В новое здание переедут фонды и отделы реставрации Музеев Московского Кремля. Сейчас они находятся в исторических зданиях – Успенской звоннице и Патриаршем дворце. При этом значительная часть пространства будет отдана под постоянную и временную экспозиции.

– В новом комплексе музеев в Средних торговых рядах будут размещены и постоянные экспозиции, и временные выставки. В собрании музея есть ряд коллекций, которые в настоящее время не выставляются. Например, это коллекция знамен, которая требует больших выставочных площадей, коллекция тканей, – рассказали Metro в пресс-служба Музеев Кремля. –Состав будущей экспозиции пока обсуждается. Однако можно сказать, что в Кремле в любом случае останется коллекция символов государственной власти и государственных регалий.

Открытие ориентировочно запланировано на 2019 года