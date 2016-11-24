Конкурс Metro, посвященный Дню матери, который отмечается 27 ноября, подошел к концу. 24 ноября завершился прием фотографий. Их прислали в редакцию за все время проведения конкурса более 100!

Петербурженки с удовольствием рассказывали о своих мамах - самых красивых, самых умных и добрых. Все фото мы собрали в галерее. Предыдущая подборка ЗДЕСЬ.

Metro проводило конкурс совместно с Группой клиник MEDCLUB. Победительницы узнают о своем триумфе уже в ближайшее время - с ними свяжутся по телефонам. Подробно об условиях проведения конкурса можно узнать ЗДЕСЬ.

Награждение

27 ноября состоится торжественное вручение призов трем нашим финалистам, а 29-ого ноября фотоотчет о награждении будет опубликован в газете и на сайте Metro.

Фото, которые присылали петербуржцы на конкурс, можно полистать в галерее (см фото).