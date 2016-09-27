В Петербурге дачный сезон еще не завершен - горожане присылают фото со своих загородных участков, хвастаясь не только дачными нарядами, но и урожаем.

Петербуржцы не ропщут на погоду, и часто в письмах упоминают, что если даже лето прошло без сарафанов и панам, зато стало по-своему уникальным.

Сейчас настала пора сбора урожая и в редакцию пришло немало писем с фото. Читатели Metro демонстрируют огромные огурцы, шикарные тыквы, ведра картошки и грибов.

"Счастье не в прикиде, а в результате!", - так подписала фото внука Елена Чистякова.

Если и вам есть что показать - дачный прикид или дачный урожай - присылайте фото в редакцию. Адрес для писем (Петербург): konkurs@metronews.ru. Лучшие кадры будут опубликованы в газете.

Предыдущие фото, которые присылали на конкурс "Дачный прикид", можно посмотреть ЗДЕСЬ.