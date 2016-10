В среду в Москве состоялся грандиозный концерт британской рок-группы Placebo в рамках их мирового тура, приуроченного к 20-летию выхода дебютного платинового альбома.

Московские меломаны не смогли пропустить такое событие, поэтому неудивительно, что все билеты в фан-зону были раскуплены.Именно она и стала причиной, по которой концерт пришлось прервать практически в самом начале: поклонники так хотели оказаться поближе друг к солисту Брайану Молко, что устроили давку. В итоге музыканту пришлось отложить гитару и обратиться к фанатам с просьбой угомониться.

“Мы не можем продолжить концерт, если есть риск вреда для кого-то. Там кому-то больно. Это концерт Placebo, а не концерт чертовых Limp Bizkit!”, - заявил Молко и попросил всех отступить на три шага назад.

Чтобы разрядить обстановку певец также решил обратиться к зрителям на трибунах.

“А вы там, можете просто потрясти своими украшениями”, - с улыбкой сказал он, делая тем самым отсылку к знаменитому высказыванию Джона Леннона.

Нелюбовь между Placebo и Limp Bizkit родилась не сегодня. Однажду двум группам пришлось выступать на одной сцене, но охранники не пустили солиста Limp Bizkit Фреда Дерста за кулисы, посчитав его одним из фанов Placebo, который рвется за автографом. Попав-таки на сцену, Дерст начал скандировать: "F** Placebo". В итоге после концерта фанаты обоих групп устроили драку.

Что касается московского выступления, то самым эмоциональном моментом стало исполнение Without You I'm Nothing, которую в 1999 году группа записала в качестве сингла с легендарным Дэвидом Боуи. Под конец песни Молко не выдержал и разрыдался.

