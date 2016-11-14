О ДТП с участием фуры и стекловоза на Колтушском шоссе в Петербурге 14 ноября сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

"ГАЗель", перевозящая стекла, столкнулась с фурой на Колтушском шоссе, у Янино, в сторону города, - написали свидетели, отметив, что из-за ДТП образовалась огромная пробка в обе стороны.

Очевидцы утверждают, что в ДТП на Колтушском шоссе 14 ноября виноват водитель грузового автомобиля.

- "МАН" выехал на встречку и поймал "ГАЗель", - сообщили свидетели, уточнив также, что "ГАЗель" перевозила стекла на завод.

Точные обстоятельства ДТП на Колтушском шоссе 14 ноября устанавливаются. Сведений о пострадавших нет.