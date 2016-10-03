В ночь на 3 октября в Невском районе Петербурга произошло серьёзное ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход. По словам очевидцев, которые поделились фото с места аварии, байкер сбил девушку на улице Коллонтай в районе метро "Проспект Большевиков" около 00.30 в ночь на понедельник.

- Девушка в реанимации, свидетели утверждают, что переходила на красный, - пишут в комментариях в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

- Только что на Коллонтай у дома 21 очень жуткая авария с мотоциклом. Девушку отбросить так, что с неё куртка слетела. Лежит на асфальте в какой-то жидкости, но не кровь. Очень все серьёзно. Скорая на месте.

Обстоятельства ДТП уточняются. Родственники девушки ищут через соцсеть очевидцев.