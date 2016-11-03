Поезда столичной подземки вновь ходят в обычном режиме на Кольцевой линии, при этом ранее по техническим причинам они курсировали с задержкой.

Утром в час пик на Кольцевой линии столичного метрополитена произошёл сбой. "По техническим причинам поезда ходят с увеличенными интервалами", – объявляли пассажирам, которые собрались в ожидании поездов на станции "Добрынинская".

Корреспондент Metro ждал своего поезда в направлении станции "Октябрьская" более шести минут. Однако сейчас поезда уже ходят в обычном режиме.

"9:20 Кольцевая линия. Движение восстановлено и входит в график", – гласит сообщение на официальном Twitter столичной подземки.

При этом ранее сообщалось, что восстанавливается движение поездов на участке "кольца" от станции "Парк Культуры" до станции "Курская". Также в ранних сообщениях говорилось, что на данном участке нет движения поездов из-за "инцидента с пассажиром".

О том, что именно произошло с пассажиром, дополнительно не сообщалось.