Ресурс Information Is Beautiful составил карту, на которую нанёс страны с указанием того, в чём они первые во всём мире.

Так Россия указана лидером по количеству видеорегистраторов. Это не странно, учитывая мировую популярность бесчисленного количества безумных записей из России, снятых на видеорегистраторы. Также стоит вспомнить множество роликов, которые зафиксировали падение метеорита в Челябинске чуть ли не с любых возможных ракурсов, что поразило пользователей Интернета со всего мира.

Также на карте отмечено, что США лидирует по количеству спама среди электронных писем, Канада — по зависимым от соцсети Facebook. Литва первая по самому быстрому Wi-Fi, а Швейцария — по инновациям. У Германии, как оказалось, лучший паспорт, а Франция опережает всех по выпивающим виски.

Вероятно, что во многих из указанных на карте случаев речь идёт о первенстве стран по процентному показателю от общего числа, а не по абсолютному количеству.

Карта составлена с использованием данных из целого ряда источников, среди которых Reuters, BBC, Forbes, World Bank и многие другие. На сайте ресурса даже приводится таблица с перечислением источников, где та или иная информация была взята.