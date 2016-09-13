Королевский монетный двор Канады анонсировал введение нового рекламного носителя – местных долларов. В ближайшем будущем на монетах и купюрах предполагается размещать за деньги популярные бренды. Такую опцию в эфире радио CBC анонсировал Рэндал Сингх, представитель ведомства. Основной аргумент авторов идеи: бумажные деньги постепенно теряют популярность, платежи уходят в Интернет. «Нам было необходимо найти средства, чтобы отбить расходы на выпуск денег. Реклама – единственный вариант», – признался представитель монетного двора.



Сингх открестился от того, что такое ноу-хау превратит канадские доллары в безвкусицу. «Мы сделаем всё со вкусом», – пообещал он. К примеру, авиакомпания Delta Airlines уже выразила желание заменить парусник Bluenose, один из символов Канады, на монете в 10 центов.



Фара Кучкаров, директор по стратегии брендингового агентства Depot WPF, отмечает, что идея не нова и беспокоит умы маркетологов и бизнесменов издревле.

– Не знаю, как в Канаде, но у нас на постсоветском пространстве такая реклама со стороны малого бизнеса имела место быть и давно практикуется. От объявлений по продаже гаража до телефона мастера по ремонту компьютеров: встречал такое и не раз. У Канады цели другие, да и механика, а также сам принцип, разумеется, отличаются, – комментирует он инновацию.

В результате, говорит Кучкаров, всё будет зависеть не от плюсов и минусов, а от реализации идеи.



– За – в первую очередь нестандартность хода и возможность продвижения за его счёт, – объясняет эксперт. – Против – к примеру, то, что люди, расплачиваясь деньгами, никогда на них не смотрят. Самое главное в чём? Будет ли это «умное» и релевантное размещение; что именно будет коммуницироваться и как будет исполнено или же это будет просто глупое размещение логотипа уже известной компании, как это делают на бортиках футбольных стадионов? Это пока вопрос.



Екатерина Шустер, представитель Ассоциации коммуникационных агентств России, полагает, что такая реклама подходит для масштабных проектов, крупных мероприятий.



– Олимпиада, чемпионат мира по футболу, общенациональный конкурс или саммит, – отмечает Шустер. – С другой стороны, это могут быть коммерческие услуги такого же уровня. К примеру, реклама внутреннего туризма, железнодорожные и авиа­компании. Можно провести параллель с рекламой на билетах в метро и театр с той лишь разницей, что оборот денег бесконечен и сроки рекламной компании могут длиться годы. Деньги обладают большой силой и репутацией, поэтому эта реклама должна стоить дорого и быть избирательной, чтобы не обесценивать сам носитель рекламы. Кроме того, эти услуги должны обладать большим охватом.