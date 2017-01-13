В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту смерти 21-летнего местного жителя, сообщается на сайте следственного управления СКР по Камчатскому краю. Напомним, что к молодому человеку не успела попасть скорая, так как автоледи за рулём иномарки не дала проехать к умирающему пациенту карете скорой помощи, а её пассажир и вовсе набросился на медиков.

По данным СКР все личности, причастны е к произошедшему, уже установлены. В ближайшее время следователи их допросят и дадут правовую оценку. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Кроме этого, будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь между смертью мужчины и произошедшим дорожным инцидентом, а также полнота и своевременность действий медицинского персонала", — говорится в сообщении.

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